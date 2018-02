Kelgutamine on lõbus tegevus, mis võrreldes teiste talviste spordialadega on siiski tõeline ekstreemsport - kõige sagedamini ohustavad kelgutajaid seljavigastused.

Portaal arst.ee annab ka mõned konkreetsemad näpunäited:

* Allalaskmiseks vali võimalikult sile nõlv, kus on vähe konarusi ja nn hüpekaid.

* Kelk olgu madal ja lai, lapsele sobib vana hea Salvo kelk. Head on ka istmikualused.

* Suuremal ja rahvarohkemal mäel kandku laps kelgutamisel kaitsekiivrit.

* Väikeste lastega väldi rahvarohkeid ning järske nõlvasid. Pisikene laps tunneb kelgutamisest rõõmu juba kolme-nelja meetri kõrgusel künkal.

* Õpeta last mäest alla jõudes võimalikult ruttu rada vabastama, et ta teistele kelgutajatele ette ei jääks. Kõige sagedamini juhtuvad õnnetused just teistele otsa sõites.

* Mäest üles tuleks ronida vaid nõlva ühest servast.