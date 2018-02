Kuigi teadus areneb, ei tea teadlased ikka veel, miks vähk täpselt tekib ning kuidas seda ravida. Kuid enamik teadlasi on nõus sellega, et krooniline stress ja põletikud mängivad selle sageli surmava tõve arengus olulist rolli. Hea asi on see, et nii stressi kui põletikke saab igaüks köögikapis leiduva abil ennetada.

Näiteks kurkum on võimas põletikuvastast toimet omav ja antioksüdantide rohke vürts, toob välja Healthy Life Tricks. Tegelikult on see maailma võimsaim põletikuvastane ühend, mis ei ole ravim. Paljud erinevad uuringud näitavad, et kurkumis sisalduval ainel kurkumiinil on omadus hävitada vähirakke ja takistada nende kasvu, eriti kehtib see rinna-, soole-, mao- ja nahavähi rakkude kohta, tõhusust on täheldatud aga ka käärsoole-, eesnäärme-, munasarja- ja ajuvähi puhul.

Must pipar sisaldab piperiini, ainet, mis soodustab kurkumiini imendumist inimorganismi.