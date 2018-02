Järjest rohkem uuringuid kinnitab, et just sõbrad on need, mis lisaks tervislikule toidule ja treeningutele mõjuvad su tervisele hästi.

Health toob välja faktid, kuidas sõbrad su tervist mõjutavad.

Sul on vähem tõenäoline viirushaigustesse haigestuda. Uuringud on kindlaks teinud, et need, kellel on olemas head sõbrad, on nohule vähem vastuvõtlikud kui üksikud inimesed.