* Ära söö valedel põhjustel. Sa ei pea iga kord sööma, kui söök on läheduses. Ka väikesed ampsud annavad liiga palju kaloreid.

* Ära eira näljatunnet. Sageli on tööl kiire ja napib aega korralikuks söögiks. Ja kui siis aeg tekib, võiks terve elevandi korraga nahka pista. Väldi selliseid olukordi, söö õigel ajal, soovitab Women´s Health.

Kui soovid kaalu langetada, ära unusta tõsiste ümberkorralduste kõrval oma elus ka väikeseid asju. Kui harjutad need viis tegevust oma elu pärastlõunatesse, on kaal kiirem langema.

* Ära unusta liikuda. See tähendab, et liikuma pead ka treeningsaalist väljaspool. Terve päev istumist nullib kõik su pingutused kaalulangetamise teel.

* Ära unusta juua. Ka väike veepuudus võib põhjustada näljatunnet. Ertiti just pärastlõunal hoia vesi enda läheduses ja rüüpa seda aeg-ajalt. Nii püsib ainevahetus töös ning soov näksida väiksem.

* Ära unusta intervalltreeningut. Just pärastlõunal on kasulik teha kõrge intensiivsusega intervalltreeningut, see parandab rasva- ja kaloripõletuse protsessi kuni 24 tunniks.