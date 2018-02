Üha rohkem inimesi kipub treeningutega kalduma ekstreemsustesse ning teevad keha väsimusmärkide eiramisega ja seltsielust loobumisega oma kehale hoopis liiga.

Regulaarne treenimine on oluline, kuid ületreenimine võib kehale palju kurja teha, kirjutab Spoon University ja toob välja viis viisi, kuidas ületreening su tervist võib kahjustada.

* See tekitab stressi. Liigne treenimine koormab keha ja tekitab stressi. Kui seda on liiga palju, hakkab kehakaal tõusma, nõrgeneb immuunsüsteem ja tekkida võivad ka seedehäired. Ka kurnatus, pidev halb tuju ja unehäired on märk ületreenimisest.