Sageli räägitakse, et naised taluvad valu meestest paremini. Teadlaste kinnitusel ei ole see aga sugugi nii.

See, kuidas keegi valu tunneb, on erinev - mõne jaoks väljakannatamatu valu ei pruugi teisel olla silmapilgutustki väärt. Kuid see, et naised valu meestest paremini taluvad, ei vasta mõningate uuringute andmel üldse tõele, kirjutab The Sun.

Nii ilmnes 2009. aastal Florida ülikoolis läbi viidud uuringutest, et naised tunnevad valu rohkem ja tarvitavad rohkem ka valuvaigisteid. Leiti ka, et naisi kimbutavad meestest rohkem alaseljavalud ja migreen.

Stanfordi ülikoolis 2012. aastal läbi viidud uuring leidis, et naised tunnevad valu palju intensiivsemalt kui mehed.