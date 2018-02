Praegusel viirusteperioodil on eriti oluline jälgida, mida suhu pistad. Tervislikust toitumisest on üleüldiselt kasu, kuid lisaks võiksid igapäevaselt su toidulauale kuuluda siin väljatoodud immuunsust tugevdavad toidud.

* Kurkum on tuntud tänu tugevale põletikuvastasele toimele.

* Tumerohelised lehtviljad on head C-vtamiini allikad ning just seda vitamiini keha terve püsimiseks vajab. Seejuures, rusikareegel ütleb, et mida tumedamad on lehed, seda suurema toitainesisaldusega need on