Gripiperioodil levib üsna usinalt ka noroviirus, mis iivelduse ja kõhulahtisusega sunnib koju nelja seina vahele. Kuidas seda vältida?

Rahvasuus talviseks oksendamisviiruseks kutsutud noroviirusesse nakatub igal aastal üle maailma miljoneid inimesi ning arstid on leidnud, et üks inimene põeb seda keskmiselt viis korda elus. See haigus võib tabada aastaringselt, kuid sagedasemini levib see siiski novembrist aprillini ehk jahedamatel kuudel, kirjutab Independent.

Noroviirus levib peamiselt mustade käte teel. Iivelduse, oksendamise ja kõhulahtisusega kaasnevad sageli ka palavik, külmavärinad, pea- ja lihasevalud.

Noroviiruse vältimiseks esmane on korralik hügieen ja kätepesu. Kui kodus on keegi selle tõvega nakatunud, tuleks temast eemal hoida, majapidamises näiteks ukselinke desinfitseerida ning ilmtingimata käsi pesema. Muide, ka haige riiete katsumine võib viirusega nakatada Just sellest viirusest hoidumiseks tuleks pesta ka puu- ja juurvilju korralikult.