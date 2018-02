Konverentsi ühe korraldaja, Celsius Healthcare’i esindaja Agne Annisti sõnul sündis konverents vajadusest tähelepanu pöörata erinevate osapoolte koostööle patsiendi hüvanguks: „Nii perearstil, õel kui apteekril on oma roll patsiendi toetamisel, et ta saaks aru, milliseid ravimeid ta võtma peab, kes neid kirjutab ja uuendab,“ selgitas Annist.

„Oluline on töötada selle nimel, et tervishoiusüsteem liiguks patsiendikesksuse poole ja ümber patsiendi tekiks koostöövõrgustik,“ lisas ta.

Eesti Haigekassa ravimite valdkonna juht Erki Laidmäe annab konverentsil ülevaate ravimite kasutusest perearsti vaates tuginedes haigekassa statistikale. Laidmäe tutvustab, kui palju ravimeid perearsti poolt välja kirjutatakse, kui paljud neist on toimeainepõhised, kuidas retseptiravimeid välja ostetakse ja kui palju riik ja patsiendid nende eest tasuvad. Ühtlasi tutvustab Laidmäe Eesti olukorda esmatasandil ravimite välja kirjutamisel OECD riikide võrdluses. „Analüüsides tänaseid Eesti arstide praktikaid ravimite väljakirjutamisel ning vaadates, kuidas paistame silma rahvusvahelises võrdluses, saame märgata kitsaskohti ja arenguvajadusi,“ ütles Laidmäe. „Üheks oluliseks viimaste aastate arenduseks haigekassa poolt on olnud ravimite koostoimete andmebaas, mis on loonud perearstidele senisest oluliselt paremad võimalused patsiendile ravimite määramisel. Järgmiseks on e-ravileht“.