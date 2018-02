Ainevahetushäire korral on kehas liiga vähe või palju teatud aineid ning seetõttu ei suuda organism kõrvalekalleteta funktsioneerida.

Kõige sagedamini viitavad ainevahetushäirele kõhuvalud, krambid maos ja soolestikus, kõhulahtisus, iiveldus, oksendamine ja kurnatus, kirjutab Bild. Sageli ei teki need sümptomid kohe pärast haigestumist. Kui kahtlustad endal ainevahetushäiret, räägi sellest kindlasti arstile. Kolm kõige levinumat neist on:

Diabeedi puhul on veresuhkru tase kõrgem ning see võib olla tervisele ohtlik. Diabeedi puhul võid tunda pidevat janu või vajadust pissile minna, su pea võib valutada, võib iiveldada ja tunda võid ka istutust.

Kilpnäärme üle- ja alatalitus. Ületalituse puhul on inimese kehas hormoone normaalsest rohkem, mistõttu ta kael muutub paksemaks. Samuti langeb kaal. Inimest tabab seletamatu närvilisus, ta võib rohkem higistada. Alatalituse puhul on hormoone jällegi liiga vähe. See võib põhjustada tujutust, depressiooni ja kehakaalu kasvu.

Podagra on levinuim keskealiste meeste haigus. Selle puhul hakkavad liigestesse kogunenud kusihappest tekkivad kristallid põhjustama liigesepõletikku. See toob kaasa jubedad valud, vahel ka palaviku. Nahk hakkab haige liigese kohalt punetama ja läheb ka paiste.