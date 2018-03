1. Mine jalutama ! Juba lühike, 20-minutiline jalutuskäik aitab pead mõtetest puhastada ning vähendada stressi- ja ärevustunnet. Kui jõuad töölt koju, pane jalga mugavad jalanõud ja riided ja tee oma naabruskonnas üks mõnus ring. Lühike jalutuskäik iga päev annab ka kehale mõnusa koormuse ja tunned end juba varsti palju õnnelikumana. Võid proovida ka tööle jalutamist, et alustada kohe päeva erksa peaga!

Klaasike pärast tööd kõlab küll lõõgastavalt, aga kui ühest klaasikest saab liiga sageli mitu või paarist õhtust nädalas igapäevane harjumus, on hea vahetada alkohol mõne tervislikuma ja kvaliteetsema lõõgastumisvahendi vastu.

2. Tee hingamisharjutusi . Hingamisharjutused on hea vahend enda koheseks pingetest vabastamiseks. Kui oled stressis, siis muutub hingamine kiiremaks ja pinnapealsemaks, aga kui viid oma hingamise sügavamaks, aktiveerub keha loomulik lõõgastumisprotsess. Proovi nii: hinga läbi nina sisse neli sekundit ja välja neli sekundit, kui oled selle hingamistempoga harjunud, pikenda hingetõmbeid kuue või kümne sekundini.

3. Kuula muusikat. Muusika on üks võimsamaid mõjutusvahendeid. Kuulates meeldivat muusikat, saad juhtida enda emotsioone ja kasutada seda ka stressist või negatiivsetest mõtetest vabanemiseks. Vali õhtul enne magamaminekut rahulik ja lõõgastav muusika või alusta hommikut kohe ergutava muusikaga, et päevale positiivse energiaga vastu minna.

4. Veeda aega oma lähedaste ja kallitega. Kvaliteetaeg lähedastega annab elule väärtust. Ükskõik, kas tegemist on perekonnaliikmete või kallite sõprade seltskonnas veedetud ajaga, aitab see sul end positiivse energiaga laadida. Sea prioriteediks, et võtad enda jaoks oluliste inimeste jaoks aega.

5. Leia üles oma loominguline külg! Vahel on lihtsam end sõnadeta väljendada. Otsi üles oma vanad rasvakriidid või lapse plastiliinikollektsioon ja hakka pihta — tuleta meelde kui lahe on loovusel lennata! Kui eelistad seltskonda, siis kutsu sõber külla ja andke üksteisele ülesandeid, mida kumbki peaks joonistama või voolima. Või leidke üles enda sisemised luuletajad ja pidage maha üks korralik luulemaraton!

6. Võta (vahu)vanni. Kasuta healõhnalisi vanniõlisid või mõnusaid vahtusid, pane põlema mõned küünlad, lase vann kuuma vett täis ja võta üks tunnike, et lihtsalt endaga aega veeta. Kuula vaikust enda ümber ja naudi kuuma vett.

7. Valmista maitsev õhtusöök. Sinu sisemine Gordon Ramsay juba ootab, et ta välja lastaks! Nüüd on aeg valmistada see maitsev seenerisoto või peedipirukas, mida sa juba ammu oled tahtnud proovida. Kutsu perekond või sõbrad kokku ja paku toidu kõrvale isetehtud limonaadi või värsket mahla.