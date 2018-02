Täna avatakse Tapal uus kaasaegne esmatasandi tervisekeskus ja sellega koos ka Südameapteek. Tegemist on olulise sündmusega Tapa elanikkonna jaoks, kuna kõik piirkonnas pakutavad erinevad esmatasandi tervishoiuteenused koondatakse ühtsele taristule.

Varasemalt Tapal Pikal tänaval asunud Südameapteek kolib ja avab uksed uues Tapa tervisekeskuses, et soovijatel oleks võimalikult mugav ühildada erinevate tervishoiuteenuste kasutamine. Apteek on aadressil Valgejõe 14/2 avatud esmaspäevast reedeni kell 08-18.

Südameapteegi Ida piirkonnajuhi Olga Jefimova-Tšeredniku sõnul muudab uus tervisekeskus Tapa ja ümberkaudse valla elanikele jaoks kättesaadavaks väga erinevad ja vajalikud tervishoiuteenused. „Tervisekeskuse avamist on Tapal oodatud pikisilmi juba aastaid, kuna kohaliku infrastruktuuri jaoks on tegemist võtmetähtsusega asutusega. Tervisekeskuses asuvad nii perearstid kui hambaarst, mistõttu saavad inimesed äsja avatud apteegist kohe vajalikud ravimid kiiresti kätte ega pea kulutama oma aega lähima apteegi leidmisele,“ ütles Jefimova-Tšerednik.

AS Viru Haigla juhatuse esimees Meelis Kukk sõnas, et keskuse tegevuse eesmärgiks on tagada esmatasandi tervishoiuteenuste kättesaadavus ja mitmekülgsus tervisekeskuse teeninduspiirkonnas ning parandada teenustele juurdepääsu. „Apteegi olemasolu tervisekeskuse majas on näide erinevate osapoolte heast koostööst selle eesmärgi saavutamiseks,” ütles Kukk. “Näeme, et meie majal saab tulevikus olema suur roll inimeste tervisekäitumise positiivses suunas mõjutamisel. Selleks peame vajalikuks julgustada lapsi ja noori juba varajases eas oma tervisekäitumise kujundamisel kaasa lööma. Meie eesmärgiks on teadlikud ja terved eestimaalased. Seda nii täna kui tulevikus. Omalt poolt loodan, et Tapa linna ja ümbritsevate valdade inimesed võtavad meie uue keskuse kiiresti omaks. See keskus on meile kõigile,” kinnitas AS Viru Haigla juhatuse esimees.