ERR-i uudisteportaal kirjutab , et kõige enam ehk üle 42 000 inimese lasi vaktsiini teha oktoobris, novembris või detsembris ning terviseameti andmetel ongi see tavaliselt kõige aktiivsem vaktsineerimisperiood. Teises kvartalis oli kaitsesüstijaid ligi 8000 ja aasta esimesel kolmel kuul veidi üle kahe tuhande. Vaktsiini saanute hulgas oli kõige rohkem 15-49-aastasi, järgnesid 50-64-aastased ning vanemad.

Õhtuleht on varem kirjutanud, et gripp ei ole küll 100% vaktsiiniga täielikult välditav, kuid see on sedavõrd tõhus, et haigus ei lõppeks raskete tüsistustega haiglas. Eestis vaktsineerib end ainult üks protsent inimestest ja haiguse puhangu ajal kaks protsenti.

Gripiviirus levib igal talvel ja grippi haigestumised võivad kesta kuni märtsi lõpuni. Külmal perioodil nakatuvad inimesed rohkem viirustesse, kuna viibivad palju aega siseruumides, kus on paraku viiruste levikuks soodustingimused. Võrreldes külmetushaigusega on gripp tõsine haigus, mille ravimata jätmine võib endaga kaasa tuua väga raskeid tüsistusi.