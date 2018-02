Gripi kõrghooaeg on käes – eelmisel nädalal suurenes grippi või gripitaolistesse haigustesse haigestunute osakaal 38% võrra. Kolmekordistus ka haiglaravi vajanute arv eeskätt tööealiste ja vanemaealiste vanuserühmas ning veel kolm inimest jättis elu gripitüsistuste tõttu.

Keila Kibuvitsa perearstikeskuse perearsti Aleksandra Garkuša igapäevatöö kinnitab gripi haripunkti kättejõudmist – igal nädalal saab gripidiagnoos kinnituse viiel kuni kümnel tema patsiendil. „Enamasti haigestuvad väikeste lastega pered,“ märgib ta.

Kuigi gripp on tõsine haigus ning tänavu on gripitüsistused elu võtnud 15 inimeselt, ei pea perearsti kinnitusel seetõttu surmahirmu tundma. Seda kinnitab ka Qvalitase arstikeskuse peaarst Toomas Põld. „Kui organism on mõne teise haiguse tõttu nõrgem või siis langetab viirus organismi kaitsevõimet ja tekivad teisesed haigused, on tulemuseks kõikvõimalikud tüsistused. Ja nendesse võivad inimesed ka surra,“ selgitab Põld, miks kõik grippi üle ei pruugi elada.

Terviseameti gripispetsialist Olga Sadikova märgib, et praeguses gripihooajas pole varasematega võrreldes midagi erilist. Grippi võib haigestuda igaüks ning valvel peaks olema need, kes on vaktsineerimata.