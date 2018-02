„Kui inimene jääb haigeks, peaks ta rohkelt jooma ning vajadusel tarvitama paratsetamooli ja ibuprofeeni,“ sõnab Keila Kibuvitsa perearstikeskuse perearst Aleksandra Garkuša. Tuleb ka palju juua ja puhata.

Kui üldine enesetunne on väga halb, vaatamata palavikualandajate võtmisele püsib temperatuur 38 ringis ning kaasnevad ka lihas-liigese valud, siis peaks esimese kahe-kolme päeva jooksul ka arstivisiidi ette võtma. „Gripisümptomid sarnanevad teiste külmetusviiruste sümptomitega, seetõttu on diagnoosi panemiseks tarvis patsienti näha,“ selgitab ta, et grippi tuleb ravida spetsiaalsete ravimitega, paranemine võtab tavaliselt aega nädala.

Gripp algab reeglina kõrge palavikuga, temperatuur tõuseb üle 39–40 kraadi. „Kui temperatuur on alla 38 kraadi, pole tõenäoline, et tegu oleks gripiga,“ ütleb ta. Gripi korral kaasneb palavikuga väga tugev ninaneelu turse ning lihas- ja liigesvalud.

Kui on vaja minna arsti juurde, soovitab gripispetsialist Olga Sadikova katta suu ja nina ühekordselt kasutatava taskuräti või maskiga. Samuti soovitab ta lähedasi oma haigestumisest informeerida, eriti, kui inimene elab üksi. Ning lähedased omakorda võiksid haigele aeg-ajalt helistada ja uurida tema olukorra kohta.