Kas sina tead, mis kell on kõige parem süüa hommiku-, lõuna- ja õhtusööki? The Healthy Food Life selgitab.

Hommikusöögiks on parim aeg hommikul kella seitsme ja kaheksa vahel. Rusikareegel ütleb, et hommikusööki peab sööma pool tundi pärast ärkamist. Kuid pärast kella kümmet on hommikusöögiks juba liiga hilja.

Lõunasöögiks on parim aeg kella poole ühe ja kahe vahel. Aja saad välja arvestada hommikusöögist lähtuvalt, sest selle ja lõunasöögi vahe peaks olema neli tundi. Pärast kella nelja ei tohiks lõunat aga süüa.

Õhtusööki tuleks süüa kella kuue ja üheksa vahel õhtul, pärast kella kümmet süüa ei tohiks ning arvestada võiksid ka, et kolm tundi enne magamist võiks olla viimane söögikord.