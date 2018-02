Kui inimesel on soov kaalust alla võtta, soovitatakse tal sageli näksimisega lõpp teha. Kuid seda soovitust ei pea üleliia tõsiselt võtma, kui näksimiseks valida toidud, mille söömine põhitoidukordade vahel on tervislik ja aitab isegi alla võtta.

Soolapähklid. Uuringute järgi tekitavad soolapähklid täiskõhutunde ja hoiavad veresuhkru normis. USAs tehtud uuringute järgi aitas nimelt mõõdukalt rasvu sisaldav dieet inimestel stabiilsemalt ja tervislikumalt saleneda kui rasvavabade toitude dieet. Leiti, et dieedipidajad võivad päevas vabalt peotäie pähkleid süüa, sest need annab 181 kcal ja sisaldavad 16 g rasva.

Väikese rasvasusega piimasaadused. Väherasvastes piimasaadustes sisalduv kaltsium aitab kaalust rutem maha võtta. Tennessee ülikooli uuring näitas, et need, kes sõid väherasvast jogurtit, kaotasid poole aastaga kaalust 5% rohkem kui need, kes said kaltsiumi teistest söökidest.