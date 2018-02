Kuivatatud puuviljad. Et kuivatamisel kaob puuviljast vesi, muutub puuviljas leiduv suhkur kontsentreerituks ning kuivatatud puuvili kleepub hammastele täpselt samuti nagu iiriskomm,. Jällegi - bakterid saavad sellest meelepärast toitu, et koguda jõudu hammaste lagundamiseks.

Kreekerid. Väikesed kreekerid kipuvad süües kleepuma hammaste külge, kirjutab AsktheDentist. Ja seda ka nii, et inimene ise ei saa ise arugi. Küll aga meeldib see bakteritele, kes neist rõõmsalt rammu koguvad.

Keda ei oleks lapsepõlves hoiatatud, et kommi närides lähevad hambad katki. Tegelikkuses on olemas terve hulk toite, mis lõhuvad hambaid klaaskommidest hullemini.

Köha- ja kurgutabletid. Kui rääkida hambaaukudest, on lutsutavad kommid hammaste surm. Sealjuures ka köha- ja kurgutabletid, sest neisse on parema maitse saamiseks lisatud suhkrut. Seda lutsutades puutuvad hambad kauem suhkruga kokku.

Dieetjoogid on sageli tavalistest karastusjookidest happelisemad, kuna neis on suhkur välja võetud ja asendatud fosforhappega. See aga lahustab hambaemailis leiduvat kaltsiumi ning augud on kerged tekkima.