Kui oled mures, et sööd liiga palju suhkrut, siis õpi kuulama oma keha - see annab sulle liialdamisest üsna pea märku. Kuidas aru saada, et sa suhkruga liialdad?

* Sul on pidev magusaisu. Suhkr on nagu narkootikum, midamida rohkem sa sööd, seda rohkem sa seda tahad, kirjutab Hello Healty.

*Sa oled uimane ja loid. Suhkur tõstab hetkeks veresuhkru taset, kuid pärast seda langeb see sama kiiresti ning see väsitab sind.