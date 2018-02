* Vannis mõnulemine. Kui oled stressis ja tahad lõõgastuda, mine vanni. Seda enam, et Loughborough ülikooli teadlaste kinnitusel võib tunni aja pikkune vanniskäik põletada kuni 130 kilokalorit, kirjutab PureWow.

On päris mitmeid lõõgastavaid tegevusi, mis aitavad kaalu mõnuga kaotada. Näiteks siin väljatoodud viis asja.

* Massaaž on päris kindlasti kõige lõõgastavam viis kalorite põletamiseks.

* Koos sõpradega naermine. Ega asjata kõhulihased pärast naermist valusad ole - Vanderbilti ülikooli teadlased on teinud kindlaks, et 10 kuni 15 minut naeru põletab umbes 40 kalorit, sest paneb tööle hulga lihaseid. Muuhulgas ka kõhulihased. Tund naermist, seega, on mõnus kaloripõletaja.