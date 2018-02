Kreemipudelitel ja potsikutel on sageli eksootiliste nimedega põnevad koostisosad, mis kõik lubavad nooremat nahka, vähem kortse, vähem plekke, siledust, pehmust... On see aga tegelikult toimiv ja kallist raha väärt?

Ajaleht Metro kirjutab, et koostisosad nagu granaatõun, roheline tee, kalaõli ja muu säärane võib suuresti kreemimüüjate tühi reklaamimull olla. Briti toitaineekspertide uurimistöös leidsid teadlased väga vähe tõendeid sellest, et need toiduained kreemis nahale erilist kasu tooksid.

Tegelikult mõjutavad naha tervist ikkagi ennekõike elustiil ja toitumine. Kuigi mõned kreemid või ka toidulisandid võivad nahale hästi mõjuda, siis vananemise vastu imerohtu pole ning ühegi vahendi puhul ei ole garantiid. Kui oled leidnud mõne kreemi või maski, mis sind aitab, siis on sul võib-olla pigem vedanud. Kuid parimaid tulemusi saavutab siiski elustiili muutmise, mitte imerohtudega.