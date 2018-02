On suur tõenäosus, et mingil eluetapil tunned sa end üksikuna ja võibolla üksildasenagi. Üksindus on muutumas aina suuremaks probleemiks, millele annab kinnitust ka see, et Suurbritannia on ametisse seatud isegi üksinduse ministri.

Enda üksiku või üksildasena tundmine ei ole sama asi, mis üksi olemine. Üksindus on tunne, et sul puudub side teiste inimestega. See on aimdus, et keegi ümbritsevatest ei mõista sind nii, nagu sulle meeldiks. Füüsiliselt üksi olemine võib selle tunde tekkimisele kaasa aidata, kuid see pole tingimata üksindustunde põhipõhjustaja. Üksikuna võib tunda ennast ka rahvamassi seas, samamoodi võib mõnikord end üksi olles väga õnnelikuna tunda. Kui BBC reastas 2016. aastal enim rahustavad tegevused, olid viis populaarseimat neist sellised, mida tehakse üksi. Mõnikord soovime me üksi olla. Kuid kui me ei saa aega veeta kellegagi, kes meid tõeliselt mõistab, tekib üksindus.

Tänapäeval on üksindus lausa epideemiline

Üksindus on viimasel ajal rohkem tähelepanu saanud, kuid see ei tähenda, et selle mure käes kannatavaid inimesi oleks mõne aasta taguse aja võrreldes tunduvalt rohkem. Juba 1948. aastal tehtud uurimistöö näitas, et näiteks vanainimesed maadlevad üksindusega sagedamini ning see tendents on püsinud muutumatuna viimased 70 aastat. On tõsi, et üksindusprobleemiga inimeste arv on kasvanud, kuid see on seotud sellega, et inimeste arv maailmas on kasvanud.

Üksindus on alati halb

Üksindus võib teha haiget. Kuid hea uudis on see, et üksindus on sageli ajutine ning seda ei peaks vaatlema kui täiesti negatiivset nähtust. Vastuoksa, üksindus võib anda meile tõuke otsimaks uusi sõpru ning parandama olemasolevaid suhteid.

Kuigi üksindus on enamasti ajutine, vastab tõele, et kroonilise üksinduse tagajärjed võivad olla tõsised. On tõendeid, et pikaajaline üksinus mõjub kehvasti meie heaolutundele, mõjutab meie unekvaliteeti ning sillutab teed kurbuseni. Pikaajaline üksindus võib kaasa tuua ka depressiooni.

Üksindus viib kehva terviseni

Sageli räägitakse üksinduse seosest meie tervisele. Mõned uuringud on näidanud, et üksindus võib viia südamehaiguste tekkeni ning tuua kaasa kõrgema vererõhu. Sellisesse infosse tuleb suhtuda tõsiselt, kuid teadusuuringute tulemusi lugedes ei maksa unustada kriitilist meelt. Mõned uuringud on tehtud lühikese aja vältel, seega ei saa alati kindel olla, et uuringus osalenute terviseprobleemid tekkisid just üksinduse tagajärjel.

Enamik vanemaid inimesi vaevleb üksinduse küüsis