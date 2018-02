Mees- ja naisorganisme mõjutavad erinevad hormoonid. Meestel on see testosteroon ja naistel – östrogeen. Meeste nahk ei ole nii tundlik ning agressiivne väliskeskkond, nt temperatuurikõikumised, erinevad nahavigastused avaldavad sellele väiksemat mõju. Meeste nahas on rohkem karvanääpse ja vähem rasunäärmeid, kuid need on aktiivsemad, kui naistel. Kuna karvanääpsude ja rasunäärmete aktiivsust stimuleerivad suguhormoonid, on nende näärmete talitus aktiivsem. Meestel nahk venib vähem, kuid on elastsem kui naistel, kuna meestel on sidekude tihedam. Mehed higistavad aktiivsemalt, kuna võrreldes naistega on meestel higinäärmed suuremad ja neid on rohkem.