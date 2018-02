Selleks, et laps endast välja läheks, piisab teine kord vähe - põhjuseks võib olla nii üleväsimus kui igatsus lähedaste järele. Igatahes, kui see peaks juhtuma, võta appi need nipid - need aitavad röökivat last rahustada.

* Liikuge. Ka väikesest jalutuskäigust võib olla abi. Selle käigus ära keskendu lapse nutmisele, vaid kõndimisele - hüpake, ronige trepist üles alla või trampige lihtsalt jalgu, soovitab Yahoo Shine.

* Keskenduge lumekuulile. Lumekuul on lastele vägagi tarvilik mänguasi. Muuhulgas aitab see ka rahuneda - kui laps jälgib lumesadu, koondab ta kogu tähelepanu sinna ning endast väljamineku põhjus läheb meelest.