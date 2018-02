Ehkki tavapäraselt kasutatakse hambaravis üldnarkoosi keerulisemate ning suuremahuliste hambaoperatsioonide puhul, saavad narkoosist abi ka psühholoogiliste ja füüsiliste terviseprobleemidega patsiendid, aga ka need, kes hambaarsti või protseduuri tõsiselt kardavad. Just nagu muude terviseprobleemide puhul, kasutatakse ka hambaravis üldnarkoosi keeruliste ja laiaulatuslike kirurgiliste operatsioonide puhul, et vähendada operatsiooniga kaasnevat valutunnet. Lihtsustatult tähendab üldnarkoos seda, et patsient pannakse operatsiooni ajaks magama ning narkoos lülitatab välja tema teadvuse, tänu millele ei taju patsient protseduuriga kaasnevat valu. „Üldnarkoosi näol ei ole tegemist lihtsa ja riskivaba protseduuriga, kuna narkoosist taastumine võtab aega ning teatud juhtudel, kuigi harva, võivad patsiendil narkoosiga kaasneda tüsistused. Mõnel juhul on üldnarkoosis hambaravi aga vältimatu, kuna aitab vältida suurt valu, ebamugavustunnet ja emotsionaalset stressi ning muudab nii patsiendi kui hambaarsti elu oluliselt mugavamaks. Üldnarkoosi teostamine ei sõltu aga ainult patsiendi tahtest, vaid see selgitatakse välja alati üheskoos arstiga,“ selgitas Sakala Hambaravi hambaarst dr Kaja Kiige. Kellele üldnarkoos sobib?

Dr Kiige sõnul teostatakse suur osa üldnarkoosis hambaravi patsientidele, kes vajavad ulatuslikku kirurgilist või suuremahulist ravi, mille korral jääb tavapärasest lokaalanesteesiast väheks. „Üldnarkoos võib osutuda vajalikuks hammaste ülesehituse, eemaldamiste, juureravi, parodontiidi ja mõningate väga ägedate probleemide korral. Samuti juhul, kui ühe visiidi käigus tuleb läbi viia mitu protseduuri, näiteks hammaste eemaldamine, hammaste raviprotseduurid ja implantaatide paigaldamine,“ tõdes dr Kiige. Patsiendil ei tasuks aga karta, et ta keset protseduuri või ilma teavitamata üldnarkoosi pannakse – selleks on dr Kiige sõnul vajalik patsiendi eelnev põhjalik meditsiiniline kaardistamine koostöös anestesioloogiga. Suurem risk üldnarkoosi tüsistusteks on krooniliste haiguste, näiteks astma, diabeedi ja kõrgvererõhutõvega patsientidel, suitsetajatel ja rasedatel, mistõttu on hambaarsti hinnangul eelnev tervisekontroll väga oluline.

Üldnarkoosis hambaravi teostatakse ka patsientidele, kes ei ole psühholoogiliste või füsioloogiliste terviseprobleemide tõttu võimelised hambaarstiga koostööd tegema. „Enamasti on sellistel patsientidel kas vaimne, psüühiline või raske füüsiline puue, mis oluliselt raskendab hambaarstil patsiendi ravimist. Kuna aga hammaste tervis mõjutab olulisel määral meie üldtervist, ei saa patsient aga ravimata jääda,“ sõnas dr Kiige. Kuivõrd terviseprobleemidega patsiendid võivad hambaarsti ja protseduuri karta ning sellest lähtuvalt käituda ettearvamatult, on hambaarsti sõnul patsiendil mugavam ning hambaarstil lihtsam vajalikke protseduure teostada üldnarkoosis, mil patsiendi keha on fikseeritud asendis ja teatud protseduure on võimalik kiiremini teostada. „Samal põhjusel on ka meditsiinilise põhjuseta, ent väga suure hirmu korral üldnarkoos põhjendatud,“ ütles dr Kiige, lisades, et narkoosis hambaravi teostatakse ka lastele alates 3. eluaastast. Lisaks psühholoogilistele ja füsioloogilistele probleemidele ning ulatusliku kirurgilise ravivajadusega patsientidele teostatakse üldnarkoosis hambaravi ka neile, kellele lokaalanesteesia on vastunäidustatud. „Mõnikord ei pruugi lokaalanesteetikum kas ägeda põletiku, allergia või lihtsalt anatoomiliste eripärade tõttu toimida ning protseduur on hoolimata valuvaigistavast süstist valulik. Seda saab aga teada alles pärast lokaalanesteetikumi proovimist või juhul, kui varasemalt pole süstist üldse abi olnud,“ ütles dr Kiige. Kuidas protseduur välja näeb?