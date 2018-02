Regionaalhaigla verekeskuse ambitsioonikale üleskutsele „100 doonorit Regionaalhaiglast“ vastas eile Regionaalhaiglas toimunud doonoripäeval üle 111 kolleegi, kellest eduka vereloovuseni jõudis 86 PERHi töötajat ning doonorite perega liitus 15 esmadoonorit.

Verekeskuse juhataja dr Riin Kullaste rõõmustab: „Üle saja soovija ning ligi 90 õnnestunud donatsiooni on väga hea tulemus ja suurepärane algus vabariigi sünnipäevanädalale Regionaalhaiglas. Oleme näidanud, et hoolime ja osaleme oma parimal moel,“ lisades: „Olime viiendat korda Mustamäe korpuses doonoripäeva korraldamas ning iga korraga on vereloovutajaid juurde tulnud. 6. mail 2016 oli 48 doonorit, 17. novembril 2016 annetas verd 53 doonorit ning 2017. aasta 2. mail 58 ja 21. novembril 66 doonorit. Eelnev edulugu andis söakust tulla Eesti Vabariigi 100. sünnipäeva künnisel välja uue ambitsioonika üleskutsega – Mida Sina kingid Eesti Vabariigile sünnipäevaks? Tule ja anneta verd - 100 doonorit Regionaalhaiglast! Ja nagu tulemustest nähtub – meie soov täitus. Tuhat tänu kõigile doonoritele ning doonoripäeva korraldamisse panustajatele!“

Lisaks üks tore tagasiside kolleegilt, mis tõestab, et rõõm doonoripäevast oli mõlemapoolne: „Tahan teid tänada, et viitsite ka meile haiglasse, kus töötades intensiivis verega väga tihedalt kokku puutume, kohale tulla. Kuna viimasest vereloovutusest oli möödas 6 aastat ja ausalt öeldes oli väike hirm, siis teie toredad töötajad võtsid selle hirmu. Enesetunne oli vapustavalt hea, pea oli kuidagi selge ja energiat nii palju, et mine või sõida maratoni. Suur, suur aitäh teile ja jõudu edaspidiseks!“