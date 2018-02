Maailma Terviseorganisatsiooni teatel laastasid leetrid eelmisel aastal Euroopat võrreldes 2016. aastaga neljakordselt. Kõige rohkem levis haigus Rumeenias, vahendab BBC.

Kui 2016. aastal haigestus Euroopas leetritesse 5273 inimest - rekordiliselt madal arv - siis 2017. aasta kokkuarvutatud tulemused näitavad ehmatavat tõusu. Leetritesse haigestunud inimeste arv tõusis aastaga neljakordselt, registreeriti üle 20 000 haigusjuhtumi ning 35 surma.

Kõige hullem oli leetripuhang Itaalias, Ukrainas ja Rumeenias. Peamiseks leetrite leviku põhjuseks on mitteüllatuslikult mõnede inimeste hirm vaktsineerimise ees. Ehkki 20 aastat tagasi avaldatud artikli seostest MMR-vaktsiini ja autismi vahel on korduvalt ümber lükatud ning artikli puudulikkust tunnistanud isegi seda koostada aidanud teadlased, on legend visa kaduma.

Kõige hullem oli leetrite levik Rumeenias, kus haigestus rohkem kui 5500 inimest. Osaliselt olevat seal süüdi ka vaktsiini otsasaamine ja meditsiiniasutuste kehv töö. Arvatavasti võisid leetrid eriti levida vaesuses elavate ning vähem haritud romade seas.

Leetrid on äärmiselt nakkav haigus ning võib lõppeda surmaga. Kõige suurem riskirühm on vaktsineerimata väikelapsed, samuti nõrga immuunsüsteemiga inimesed. Ka võivad leetrid omakorda immuunsüsteemi nõrgestada, muutes organismi ka teistele haigustele vastuvõtlikuks.