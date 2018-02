Eakatel, kellel on 2. tüüpi diabeet kaua kestnud ning kellel esinevad vaskulaarsed tüsistused, ei ole haiguse agressiivse kontrolli kasulikkust tõendatud. Lühema oodatava elueaga patsientidel soovitatakse seetõttu rakendada lõdvemaid ravieesmärke.

Sellisele tulemusele jõudsid Hollandi teadlased, kes analüüsisid 1002 2. tüüpi diabeediga patsiendi esmatasandi ambulatoorseid kaarte, kirjutab meditsiiniportaal Med24. Uuritavas grupis oli 319 vähemalt 70-aastast patsienti.



Leiti, et 64 patsienti oli üleravitud. Paljudel üleravitud patsientidel olid juba kujunenud mikro- ja makrovaskulaarsed tüsistused, neil oli sageli palju kaasuvaid haigusi, paljud võtsid viit või rohkemat ravimit ja paljud võtsid potentsiaalselt hüpoglükeemiat tekitavaid ravimeid. Raviskeeme ei vähendatud isegi pärast seda, kui patsiendid teatasid hüpoglükeemiatest või kukkumistest. Üleravitud patsientidest 20%-l leiti hüpoglükeemiat ja peaaegu 30% neist teatas kukkumisega seotud õnnetustest.



Eakatel, kellel on teist süüpi diabeet kestnud kaua ja raviskeemid keerulised, on range veresuhkru kontrolli taotlemise ja saavutamise riskide ja kasude suhe kahtlane. Sellistel patsientidel peaks haiguse kontrolli eesmärkväärtuse määrama individualiseeritult, nii ütleb ka Eestis kehtiv ravijuhend.