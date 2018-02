Kas kalanaha söömine on tervislik?

Sellele küsimusele ei saa spetsialistide sõnul üheselt vastata. Kala naha söömises tuleb ennekõike lähtuda, kas inimene seda süüa tahab ja kui kvaliteetne on kala. Näiteks kala, mis on kasvanud saastunud vetes, on tõenäoliselt toksiine täis ja võib ka inimese tervist ohustada.

Nii peetakse näiteks lõhenahka täiesti söömiskõlbulikuks, sest selles sisalduvad samad kasulikud vitamiinid ja mineraalained nagu lõhes endaski, kirjutab MedicalNewsToday. See tähendab siis, et lõhe söömine koos kalaga aitab neid aineid kalast veelgi rohkem kätte saada.