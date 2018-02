Kui tunned vaatamata selgetele päikeselistele ilmadele, et oled väsinud ning see tunne ainult süveneb, püüa leida kurnatuse põhjuseid. Siin on välja toodud viis levinud, kuid väheteadvustatud asja, mis kurnavad su täiesti ära.

* Rämpstoidus on vähe sellist, mida keha tegelikult vajab, küll aga on lisatud sinna kõikvõimalikke rasvu, suhkrut ja soola. Ja kogu selle jama söömine kurnab keha pika peale ära, kirjutab Health Essentials.

* Hommikusöögi mittesöömine. Kui on kiire, siis esimese asjana kiputakse hommikusöögist loobuma. Kuid asjata - just see annab kogu ülejäänud päevaks tarviliku tegutsemisenergia.