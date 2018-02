Paljud uuringud on kinnitanud, et regulaarne seks on rõõmsa tuju, energilise elu ning hea tuju allikas. Nüüd leidsid teadlased ka, et regulaarne seks aitab ennetada ka vananemist ning kauem elada.

Sellisel tulemusele jõudsid California ülikooli teadlased, kes jälgisid nädala jooksul 129 suhtes olevat pereema. Uuringus osalejad pidasid päevikut, nad pidid kirja panema rahulolu elukaaslasega, konfliktid ja vahekorra sagedused.

Sellel lisaks uuriti naiste vereanalüüse. Neid päevikusse kirjapanduga võrreldes leidsid teadlased, et naistel, kes seksisid kallimagavähemalt korra nädalas, märksa pikemad telomeerid võrreldes nedega, kes vahekorda nii sageli ei astunud, kirjutab Reader’s Digest.

Telomeerid on piirkonnad DNA ahela otstes, mille ülesanne on kaitsta kromosoomi kahjustuste eest. Uuringud on leidnud, et just kaua elavatel inimestel on pikad telomeerid ehk kromosoomide kaitsmine mõjutab ka vananemisprotsessi.

Seni on leitud, et telomeere lühendavad aastatega kaasnev vananemine, nigelad toitumisharjumused ja alkohol. Uus uuring lisab sellesse nimekirja ka seksipuuduse.