Kui sa oled rasestumisest hoidumiseks tarvitanud antibeebipille või teisi hormonaalseid rasestumisvastaseid vahendeid, pead arvestama, et nende tarvitamise lõpetamine suurendab riski haigestuda rinnavähki.

Sellisele tulemusele jõuti Taanis läbi viidud uuringus, kus jälgiti 1,8 miljonit naist keskmiselt 11 aastat. Ilmnes, et risk rinnavähki haigestuda oli kõrgem antibeebipille või hormonaalseid rasestumisvastaseid vahendeid kauem kasutanud naistel, kirjutab The Guardian. Leiti ka, et risk suurenes vanuse kasvades ning üle 40-aastased on sellest tõvest veel rohkem ohustatud.

Ajakirjas The New England Journal of Medicine avaldatud uuringutulemustes nenditi ka, et kõrgenenud risk rinnavähi tekkeks kestab umbes viis aastat pärast hormonaalse rasestumisvastase vahendi kasutamise lõpetamist.