Talviti kipuvad inimesi kimbutama gripp, ülemiste hingamisteede haigused ja kõhuviirused, mis teevad reisile mineku enam kui võimatuks. Mida siis teha? „Lastega peredel võib paraku sageli juhtuda, et laps haigestub just reisile eelneval päeval ja reis tühistatakse viimasel hetkel. Läheneva koolivaheaja valguses muutub see teema eriti aktuaalseks. Reisitõrkekindlustuse puhul tuleb teada, et see hakkab kehtima kolmandal päeval alates poliisi sõlmimisest,“ selgitab If Kindlustuse isikukindlustuse tootejuhi Kairit Liig. Reisi ära jäämisel hüvitab reisitõrkekindlustus näiteks lennupiletid, hotellibroneeringud ja ettemakstud teenused, mida ei saa tühistada. Kahjuhüvitist saab taotleda näiteks ka autorendi või juba ostetud kontserdipiletite eest. Lisaks enda haigestumisele katab reisitõrkekindlustus ka reisiga seotud kulud, kui laps või lähisugulane enne reisi haigestub või juhtub temaga õnnetus.



Kontrolli reisikindlustuse tingimusi

Selleks, et reisikindlustus korvaks reisi tühistamise, tuleb reisitõrkekindlustus sõlmida aegsasti, soovitavalt juba siis, kui reis on broneeritud ja esimesed kulutused näiteks lennupiletite ja hotelli eest tehtud. Varasem sõlmimine reisikindlustuse makset kallimaks ei tee, küll aga annab see sama raha eest suurema kaitse.

Reisitõrke kindlustussumma valimisel võiks lähtudat kahest olulisest asjaolust: kui suureks kujunevad esialgsed reisikulud kokku või millised on täiendavad kulutused transpordile ja majutusele, kui on vaja ootamatult reisilt Eestisse tagasi naasta. Lähtuvalt sellest, kumb summa suurem tuleb, soovitatakse valida reisitõrke kindlustussumma. Juba haigestununa tuleks reisile mineku otsust põhjalikult kaaluda ja kindlasti eelnevalt arstiga nõu pidada. „Oluline on teada, et kui olete haigestunud enne reisi ja otsustate siiski reisile minna, siis võõrsil ägeneva haigushoo ravikulusid ei pruugi reisikindlustus katta. Samuti oleks hea vastutustundega mõelda teistele reisijatele, sest näiteks grippi või tuulerõugeid põdev inimene on lennukis väga nakkusohtlik,“ lisas Kairit Liig.





Mida teha, kui oled reisi haiguse tõttu tühistanud: