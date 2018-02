Hea uni on kullast kallim, sest une ajal lõõgastub ja taastub kogu organism. Hea uni vajab aga ka mugavat keskkonda ning üks olulisemaid seejuures on õigesti valitud madrats. Kuidas paljude seast sobivaim küljealune leida?

Teiseks peab madrats olema vetruv, et see toetaks kogu keha nii, et lihased saaksid lõdvestuda.

Kolmandaks peab madrats laskma õhku läbi, et tagada voodis hea ventilatsioon.

Varem nimetati jäikasid madratseid ortopeedilisteks. Praegu kasutatakse seda terminit nende madratsite kohta, mis tagavad selgroo jaoks sobiva (sirge) asendi ning jagavad inimese keharaskuse ühtlaselt. "See tähendab, et inimene saab magada igas asendis," selgitab Vutsane, et just seetõttu on madratsit valides äärmiselt oluline sellel mitte ainult istuda, vaid ka lamada.

Spetsialist selgitab, et üks kõige populaarsematest madratsitest on vedrumadrats. Seejuures on olemas kahte tüüpi vedrumadratseid. Vedruploki „bonnell“ vedrud on jaotatud ühte ritta ning on ühendatud spiraalide abil teiste ridadega. „Pocket“ madratsites on kasutatud sõltumatu vedruploki süsteemi ehk sellisel madratsil on vedrusüsteem jaotatud omakorda taskutesse ning see tagab toote elastsuse.

Esimene madratsitüüp on jäigem ning toetab magava inimese keha, kaotamata enda vormi. Teine kohandab end ka inimese keharaskuse järgi ning hoiab selgroo sirgena. Seda võimaldab vedrude omavaheline sõltumatus, sest vedrud tõmbuvad kokku erinevatel tasanditel. "Seetõttu arvatakse, et „pocket“ süsteemi madrats annab kõige parema ortopeedilise efekti," sõnab spetsialist. Ta räägib, et tihtipeale on vedrumadratsite „taskutes“ on mitu jäikustsooni, mis on loodud tänu vedrutraatide erinevatele paksustele. Just sellepärast saavad õlad ja puusavöö vajuda rohkem madratsisse, jalad ja pea vähem. "„Bonell“ süsteemi madratsid on hea ja soodne valik külalistetoa või suvila jaoks. Kuid „pocket“ süsteemi madratsid tagavad hea une ja magamisasendi igaks ööks," täpsustab ta.

Kuid lisaks on olemas mäluvahust madratsid, mida hinnatakse tänu nende ortopeedilistele ja antiallergeenilistele omadustele. Polüuretaanvahust madrats on taskukohane ning tagab ortopeedilise ja antiallaergeenilise efekti. Omakorda NASA poolt valmistatud täiteaine Memory vahust madrats võimaldab veel paremini kohanduda kehatüübi ja kehavormi järgi ning tagab hea termoregulatsiooni. Seda materjali kasutatakse tihtipeale ka madratsiümbrisena, mis teeb madratsi veel pehmemaks ja mugavamaks.

"Vedrumadratsid ja mäluvahust madratsid on olnud kõige populaarsemad, kuid viimasel ajal on hakatud hindama hübriidmadratseid, mis ühendavad endas mitut materjali. Näiteks, polüuretaanvaht ja kookos või „pocket“ vedrud koos polüuretaanvahuga," sõnab Vutsane.

Kookospähkli kiududest ja lateksist (kautšukist) valmistatud madratsitel on omad eelised – need on naturaalsed ja keskkonnasõbralikud materjalid. Kookospähkli kiududest kihid toestavad väga hästi selgroogu ja jaotavad keharaskuse võrdselt. Lateksi trumbiks on hea vastupidavus ja võime kohanduda täpselt kehavormi järgi. Lisaks antiallergeeniliste ja antibakteriaalsetele omadustele on lateksil võime lasta läbi õhku ja reguleerida ise oma niiskussisaldust.

Väga oluline lisand madratsi jaoks on ümbris, mis pikendab madratsi eluiga ning kui ümbris on antiallergeeniline, siis see kaitseb madratsit bakterite ja tolmu eest.

Vutsane võtab teema kokku: „Oluline on mõista madratsi sisu, kuidas see töötab - just see aitab leida iga inimese jaoks kõige sobivama valiku.".

Enne madratsivalikut on oluline teada:

* Vanus – üks olulisematest mõjuritest kõige mugavama madratsi valimiseks.

*Kõige sobivam valik väikeste laste jaoks on jäik kookoskiududest materjalikihiga madrats.

*Teismeealistele sobib vedrumadrats ning vahutäiteainega madrats.

*Täiskasvanud peaksid hindama oma vajadusi ja võimalusi igaüks eraldi, kuid lähtuda võib ka põhimõttest: kõrge kaaluga inimestele soovitatakse jäigemaid ning normaalkaaluga inimestele rohkem pehmemad madratsid.

*Eakatele inimestele ei soovitata vereringlushäirete tõttu valida jäikasid madratseid