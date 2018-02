AINULAADNE KOOSLUS: soolakambrit koos loodusliku mineraalvee vannidega on Eestis võimalik saada ainult Värska kuurorttravikeskus (Grethe Rõõm)

Pimedale ja kurnavale talvele järgneb tihtipeale valguse – ja vitamiinipuudusest tingitud töövõime langus, mida oleme harjunud nimetama kevadväsimuseks. Värska kuurortravikeskuse perearst Dr. Külli Margus annab neli nõuannet, kuidas ennetada talvejärgset kurnatust nii, et kevad tuleks rõõmsalt ja reipalt.

1. Organismi taastumine vajab aega. Seetõttu oleme sättinud märtsikuise Ravipaketi kuuepäevaseks, mis on teaduslikult tõestatud tõhus kuurortravi periood. Võtke see aeg nüüd, et olla kevadel ja suvel väge täis.

2. Talvel kimbutanud gripi või ülemiste hingamisteede vaevuste jääknähtudest lahtisaamiseks sobib hästi soolakambri kuur kombineerituna loodusliku mineraalvee vannidega, mida saab Eestis ainult Värska kuurortravikeskuses. Sisse hingates mõjuvad soola osakesed põletikuvastaselt ning aitavad limaskestal nohu ja köha järgselt taastuda. Vann ergutab südame ja veresoonkonna tööd ning aitab neerude ja naha kaudu väljutada liigset vedelikku ja jääkaineid. Sobiva hulga protseduure määrame individuaalse konsultatsiooni käigus. Otse puurkaevust meie fuajeede joogikraanidesse tulev Mahe Värska mineraalvesi aitab taastada mineraalainete tasakaalu.

3. Seto kultuuris on märts olnud traditsiooniliselt paastukuu. Peale tavapäraste koduste roogade pakume külalistele Värskas võimalust lisaks valida ka kergemat lihavaba toitu.

4. Hästi toetab hinge ja keha puhastust kevadine kurgivee rituaal. Seda võib proovida ka ise kodus teha. Tõmba koorimisnoaga pikast kodumaisest kurgist 5-6 peenikest viilu, aseta need kannu ning kalla peale toasooja värsket vett. Lase veerand tundi seista ning naudi klaasitäis tervistavat kurgivett enne sööki. Rituaali saad jätkata ka Värskasse tulles, kuna pakume seda mõnusat jooki kõigile külalistele märtsikuus lisatasuta enne hommikusööki.

