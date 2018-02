Kui talv on su täiesti ära kurnanud, on kindel, et sa ei saa toidust kõiki vajalikke aineid. Vaata menüü üle, kas sa ikka sööd neid tosinat toitu, mis võiksid sinu välimust veidigi turgutada?

1. Mustikad aitavad kehal kollageeni toota, mis omakorda aitab luua ilusa, särava ja vagudeta nahapinna. Samuti sisaldavad mustikad palju antioksüdante, mis võitlevad vananemismärkidega.

2. Rasvane kala. Iga rasv pole halb rasv. Kindlasti pole halb korralik rasvane kala, näiteks sardiinid, makrell, värske tuunikala. Need hoiavad naha niiskustasakaalu ja annavad sellele terve välimuse, seda tänu kalas peituvale oomega-3 rasvhappele.