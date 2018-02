Suurem osa inimesi teab hambapesu põhitõdesid ehk mitu korda päevas hambaid pesta ja kui kaua neid harjata. Kuid see, kui kaua pärast sööki peaks hammaste pesemisega ootama või millised toidud aitavad hambad puhtad hoida, on enamasti teadmata.

2. Ära alusta hambapesu alati samast kohast. Hambaarstid on tähele pannud, et enamus inimesi alustab oma hammaste pesemist ühest ja samast kohast. See võib aga kaasa tuua selle, et viimasesse pesemist vajavasse suu piirkonda on inimene hambapesust juba tüdinenud ja nii jäävad need korralikult puhastamata. Seepärast soovitatakse hambapesu alustada alati erinevast kohast, et kõik hambad saaksid võrdselt tähelepanu.

3. Harja hambaid õrnalt, sest karmimad harjamisviisid võivad kahjustada hambaid ja halvendada igemeid. Selle asemel, et harjata hambaid piki hambarida tugevate liigutustega, pese neid õrnade ringjate liigutustega. Hambaid pese täpselt niisama õrnalt kui mõnda hindamatut vääriseset oma kodus. Selge märk, et pesed oma hambaid liiga tugevalt on see, kui harjased hambapinnal on tugevas paindes.

4. Pese hambaid vähemalt kaks minutit. Enamik inimesi on teadlik, et hambapesuks on soovitatav aeg kaks minutit, kuid vaatamata sellele ei pühendata sellele tegevusele piisavalt aega.

Hea võimalus hambapesu aega pikendada on keerata samal ajal vesi kinni – siis ei pea veearve pärast muretsema. Teine võimalus on panna mängima mõni sobiva pikkusega muusikapala.

5. Pööra tähelepanu oma purihammastele ja hammaste sisekülgedele. Paratamatus on see, et enamasti pestakse esihambaid hoolikamalt tagumistest. Kuigi need on hambad, mis on kõigile nähtaval, tuleks siiski meeles pidada, et võrdset tähelepanu vajavad kõik hambad. Erilist tähelepanu pööra oma purihammastele ja hammaste.

6. Veendu, et kasutad õiget hambaharja. Sageli kasutavad inimesed liiga suuri või liiga väikeseid hambaharju ja seetõttu ei saa suu kõik piirkonnad piisavalt puhastatud. Teine levinud probleem on kasutada liiga jäikade harjastega hambaharju, need kahjustavad igemeid.

7. Puu- ja köögiviljad hoiavad hambad looduslikult puhtad. Kasulik nipp hammaste puhastamiseks siis, kui reisil olles on hambahari koju ununenud, on süüa puu- ja köögivilju. Näiteks õunu ja sellerit. Toored puu- ja köögiviljad on täis kiudaineid, looduslikke abrasiivseid aineid, mis eemaldavad hammastelt üleliigse õrnalt. Pärast nende söömist loputa suud puhta veega ning kasuta hambaharja ja hambaniiti kohe, kui oled koju jõudnud.

8. Hoia hambahari puhas. Kuigi hambahari tundub pärast hammaste pesemist Seepärast loputa hambahari alati enne ja pärast hammaste pesemist. Kasulik on hambaharja hoida ka tassis püsti, sest siis ei puutu harjased kokku vannitoas elutsevate teiste bakteritega.

9. Vaheta hambaharja iga kolme - nelja kuu tagant. Nii ei kulu hambaharja harjased liigselt ning sellesse pole end sisse seadnud liiga palju baktereid.