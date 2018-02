Juba ühe sigareti suitsetamine päevas toob kaasa oodatust palju suurema koronaarhaiguse ja insuldi riski, leiti ajakirjas BMJ avaldatud uuringus.

Sellele tulemusele jõuti, kui analüüsiti alates 1946. aastast avaldatud 141 prospektiivse kohortuuringu andmeid ja hinnati riske, mis kaasnevad ühe, viie või 20 sigareti suitsetamisega päevas, vahendab meditsiiniportaal Med24. Arvutati välja koronaarhaiguse ja insuldi riskid; koronaarhaiguste uuringutes osales 5,6 miljonit ja insuldiuuringutes 7,3 miljonit inimest. Oletati, et kui iga päev 20 sigareti suitsetamisega kaasnev haigusriski suurenemine oleks 100%, siis ühe sigareti puhul oleks see 5%.



Leiti aga, et meestel, kes suitsetasid ühe sigareti päevas, oli koronaarhaiguse riski suurenemine 46% sellest, mis oli 20 sigareti suitsetajatel, ja insuldiriski suurenemine 41% sellest, mis 20 sigareti suitsetajatel. Naistel, kes suitsetasid ühe sigareti päevas, oli koronaarhaiguse riski suurenemine 31% ja insuldiriski suurenemine 34% sellest, mis 20 sigareti suitsetajatel.



Võrreldes nendega, kes kunagi ei suitseta, oli ühe sigareti suitsetajate suhteline risk kardiovaskulaarsete haiguste suhtes 48% suurem. Kui analüüsiti ainult neid uuringuid, kus andmed olid kohandatud paljude erinevate riskifaktorite suhtes, tõi ühe sigareti suitsetamine päevas kaasa 74% suurema suhtelise riski. Naistel olid vastavad arvud 57% ja lausa 119%.



20 sigareti suitsetamine päevas tõi võrreldes mittesuitsetajatega kaasa kardiovaskulaarsete haiguste suhtelise riski suurenemise 104% kõigi uuringute andmete ja 127% mitmete andmete suhtes kohandatud uuringute andmete põhjal; naistel olid need näitajad isegi 184% ja 295%. Miks suitsetamine suurendab kardiovaskulaarsete haiguste riski naistel rohkem kui meestel, ei ole praegu veel teada.



Selgub, et kardiovaskulaarhaiguste suhtes ei ole ohutut sigarettide suitsetamise kogust ja sigarettide koguse vähendamisest selgelt parem on suitsetamisest täielikult loobuda. Vähi osas suureneb risk lineaarselt koos suitsetatud sigarettide arvu suurenemisega.