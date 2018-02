Igaüks teab, et kui eesmärgiks on tervislikult toituda, ei ole väga restorani asja. Pidupäevadel aga ometi tahaks. Mida siis silmas pidada? Toidublogija Leah Itsines jagab ajalehes Daily Mail oma saladusi. * Palu salatikaste salati kõrvale eraldi panna. Iga tervislike eluviiside järgija teab, et just salatikaste on see, mis ka kõige tervislikuma salati tervisel ebasobivaks võib muuta. Kui palud salatikaste lauale eraldi, saad ise otsustada, kas ja kui palju seda sööd. Kindlasti püüa hoiduda kreemistest kastetest.

* Eelista alkoholile vett. Välja sööma minnes tekib ka ahvatlus klaas või kaks napsu söögi kõrvale rüübata. See kergitab aga hüppeliselt päevast kalorikogust. Mõtle hoolega, kas sa vajad seda.

* Tee menüüst valik juba kodus. Paljude restoranide menüüd on olemas ka nende kodulehekülgedel - sirvi seda enne kodust väljumist ja vali söök juba kodus välja. Nii on mingigi lootus, et su otsus on mõistlikum. * Eelista praetud toitudele grillitud. Just toidu valmistamise meetod teeb sellest tervisliku või mitte. Seepärast püüa eelistada grillitud toite praetuile.