Kaks kolmandikku vähkidest on vältimatud vaatamata tervislikele eluviisidele, nendivad teadlased.

Ameerika teadlased leidsid, et paljude vähkide põhjuseks on juhuslikud vead geneetilises koodis, mis ilmnevad rakkude jagunemisel, vahendab Telegraph ajakirjas Science avaldatud uuringut. See teadmine keerab pea peale seni levinud uskumuse, et vähk on suuresti kas pärilik või põhjustatud keskkonnateguritest.

On hästi teada, et vähiriski vähendamiseks tuleks elada tervislikult ja ka hoiduda mõningatest keskkonnateguritest, näiteks suitsetamisest, rääkis Ameerika juhtivteadlane dr Cristian Tomasetti Johns Hopkinsi ülikooli vähikeskusest. Vähem on aga teada, et iga kord kui normaalsed rakud jagunevad ja kopeerivad uute rakkude jaoks oma DNA-d, siis võib esineda vigu. Need vead ongi aga võimalikud vähimutatsioonid, mille esinemist on teaduses ajalooliselt alahinnatud. Uurimistulemused näitasid, et geneetiliselt kulus kaks või rohkem kriitilist geneetilist mutatsiooni, et kehas tekiks vähk.

Samas rõhutavad teadlased, et vaatamata sellele uuringule oleks oma tervise nimel mõistlik tervislikke eluviise järgida.