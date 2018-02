See, et lugemine on hea, teab iga raamatusõber. Nüüd saab oma lugemiskirge välja vabandada ka sellega, et see on ka nii vaimule kui kehale kasulik.

* See aitab sul uinuda. Lugemine aitab su meeltel rahuneda ning päevamuresid unustada, kirjutab portaal Bookstr. See aga on hea uinutaja. Kui ei usu, siis mõelge kasvõi lastele, kellele enne magamaminekut midagi ette loete, kuid kes loo lõpuks juba unenägusid näevad. Tõsi, kui käsil on midagi väga põnevat, võib uneaeg veidi edasi lükkuda. Aga pärast seda on uni veel magusam.

* See vähendab stressi. Surrey ülikoolis viisid teadlased läbi uuringu, mis kinnitas: õhtul lugemine vähendab stressi isegi kuni 68%. Stressivaba inimene magab aga paremini ja on tervem.