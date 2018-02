“Kinoa kuulub minu vaieldamatute lemmikute hulka ning seetõttu leiab seda meie pere toidulaualt üpriski tihti. Kinoa näol on tegemist ju ka omamoodi väetoiduga, milles leidub hulganisti väärtuslikke valke ja mis on suurepärane magneesiumi-, raua- ja kaltsiumiallikas,“ sõnas Rahula.

Valmistamine: Lõika broilerifileed risti kiudu pikemateks viiludeks ja need vajadusel veel pikkupidi pooleks, nii et saad umbes sõrmelaiused ribad. Sega kanatükid jogurtiga, maitsesta soola-pipraga ja lase külmikus 2-12 h maitsestuda. Lase vesi keema, lisa kinoa ja keeda u 3 minutit. Seejärel keera tuli maha, kata pott kaanega ja lase 10 minutit seista. Maitsesta soolaga ja sega. Vala kinoa suuremale taldrikule ja lase jahtuda, sega hulka hakitud petersell ja maitsesta vajadusel veel soolaga. Tõsta kana u 30 minutit enne küpsetama asumist külmikust välja. Veereta fileetükke jahtunud kinoas ja patsuta kinoakate korralikult tükkidele kinni. Kuumuta pannil julge sorts õli ja prae kanatükke u 4 minutit, vahepeal ettevaatlikult keerates, kuni need on kenad ja kuldpruunid. Sega kokku kaste ja serveeri kana-ampsudega.