Kui soovid, et su ainevahetus töötaks laitsmatult ka külmal ajal, lisa oma menüüsse need toiduained.

* Bataat ehk maguskartul on talvel söömiseks üks tervislikumaid toiduaineid - see sisaldab ohtralt kiudaineid, B-vitamiini ja magneesiumi, kirjutab Health me Up. Kõik need ained parandavad ainevahetust, lisaks aitavad kiudained ka kõhul pikalt täis püsida.

* Tomatisupp, eriti, kui see on kuum, turgutab talvist olemist ja ainevahetust. Antioksüdantide rikas supp aitab võidelda ka kõigi haigusetekitajatega.