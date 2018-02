Ebatervislik toitumine, vähene kehaline koormus, alkoholi tarbimine ja suitsetamine on põhjuseks, miks kehasse kipuvad kuhjuma toksiinid. Mõnikord võib nende mõjul tekkida ohtralt tõsiseid terviseprobleeme.

Et mõista, millal on aeg võtta ette pisike paast, mis keha puhastab, pööra tähelepanu sellele, kuidas keha toimib, soovitab Healthy Foodstar ja toob välja viis märki, mis näitavad, et su kehas on liialt palju toksiine.

1. Keel on muutnud värvi. Kui su keel on pealt kollane või valge, on suur tõenäosus, et su kehas on liialt palju toksiine.