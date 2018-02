Siit leiad retsepti, mille tulemusena saad valmistada toitva salati, mis teeb su energilisemaks, mõjub su nahale hästi ning hoiab immuunsüsteemi tugeva. See salat on tulvil antioksüdante, valke ja tervislikke rasvu. Ehk kõike seda, mida su kehal päriselt vaja on terve püsimiseks.

Salati teevad tervislikuks selle koostisosad, kirjutab Healthy Life Tricks. Spinat on näiteks madala kalorsusega supertoit, mis sisaldab ohtralt C-vitamiini ning antioksüdante, mis sisaldab veresuhkru taset. Selles taimes leiduvad ained kaitsevad keha kantserogeensete kemikaalide mõju eest. Ka sisaldab see vererõhku alandavat kaaliumi ning luude tervist parandavat K-vitamiini. Kõige krooniks sisaldab spinat magneesiumi, mis kiirendab ainevahetust ja toetab immuunsüsteemi.

Avokaado on tõeline tervislike rasvade pomm, mis aitab tasakaalustada kolesteroolitaset, sisaldab beeta-karoteeni ja K-vitamiini. Samuti sisaldab see foolhapet, mis aitab hoida aju terve ja vähendab depressiooni. Avokaado on hea ka seedimisele ja soolestiku tervisele.