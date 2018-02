Paljudes riikides lubatakse apteekides inimesi vaktsineerida, kuna see parandab teenuse kättesaadvust.

Üha rohkem riike lubab inimesi vaktsineerida apteekides, kuna see tõstab hõlmatust ja klientide rahulolu, vahendab meditsiiniportaal Med24 Soome ajakirja Apteekkari.



Apteekritel lubatakse vaktsineerida praegu juba 21 riigis. Põhjamaadest võib näiteks tuua Taani, kus see on lubatud, ja Norra, kus see on tõenäoliselt varsti lubatud. Viimases lubati seda viimasel gripihooajal 23 apteegis ja tulemused olid head. Apteekkari kirjutab, et see võib varsti jõuda ka Soome.



"Muu Euroopa apteegipraktika on tõendanud positiivset mõju, kui apteekrid (proviisorid, farmatseudid) pakuvad ühe teenusena vaktsineerimist," kinnitas Eesti apteekide ühenduse juhatuse liige Kristiina Sepp. "Vaktsineeritute hulk on kasvanud märkimisväärselt ja iga viies-kuues on see, keda on esimest korda vaktsineeritud."



Seega pooldab ta kindlasti, et ka Eestis võiks olla lubatud vaktsineerimine apteekides.



"Vaktsineerimine on kõige kulutõhusam viis haiguste ennetamiseks, kuid selle kättesaadavust on vaja parandada ja elanikkonna teadlikkust kasvatada," märkis ta. "Kurb tõdemus on see, et näiteks riskigruppi kuuluvate inimeste gripi vastu vaktsineeritus on Eestis Euroopa madalaim. Kui muu Euroopa tegeleb ennetusega, siis meie ikka veel vaid järelraviga ning patsientide teadlikkus on ka kindlasti madalam kui mujal riikides."



Näiteks Portugalis asusid apteekrid vaktsineerima 2009. aastal. 2011-2012. aastal Portugali terviseameti poolt läbiviidud uuringu kohaselt tehti juba 55% gripi vastu vaktsineerimisest apteegis.



Sepa sõnul on ka Eesti apteekrid inimeste vaktsineerimiseks valmis.