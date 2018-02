Karastusjookide tarbimine suurendab vähiriski, leidsid Austraalia teadlased.

Inimesi, kes tarbivad iga päev vähemalt ühe suhkrurikka karastusjoogi, ähvardab vähk ka siis, kui nad on normaalkaalus, kirjutab Guardian.

Melbourne´i ülikooli teadlased viisid läbi katse, milles võtsid vaatluse alla üle 35 000 austraallase, kelle hulgas esines 3283 ülekaalulisusega seotud vähijuhtumit. Ilmnes, et ülekaal suurendab 13 eri tüüpi vähi riski, kuid neisse vähkidesse on oht haigestuda ka normaalkaalus olevatel inimestel. Võtmeküsimuseks on siinkohal suhkrurikkad karastusjoogid - mida rohkem inimesed neid tarbivad, seda suurem risk on neil teadlaste arvates vähki haigestuda.