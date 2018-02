Kuiv käte nahk on väga sage probleem talveperioodil ning tihtipeale tekkivad kätele vähesest niiskusest ka lõhed. Esmane soovitus on kanda külmal ajal kindaid, mis kaitsevad käsi temperatuuri, tuule ja muutlike ilmaolude eest. Käed muudab kuivaks aga ka vähene kreemitamine ning sage seebiga pesemine. Võimalusel võiks kätepesuvahend sisaldada õli ning viirusteperioodil kasutada niisutajaid sisaldavaid desinfitseerimisgeele. Paljud kreemid sisaldavad glütseriini, mis tegelikult võib kuivatada nahka, seega talvisel perioodil on soovitav vältida selle koostisosaga kreeme.

Kui käed on aga juba lõhenenud või tekkinud kuivad ja ketendavad laigud, siis tuleb apteegist küsida kindlasti spetsiaalseid hooldusvahendeid. Tõhusad abimehed on kreemid, millel on kõrge uurea sisaldus ning mis toidavad ja niisutavad probleemset nahka kõige efektiivsemalt. Juba tekkinud lõhede või kuiva kätenaha korral võib kasutada 10-25% uurea sisaldusega kreeme. Võib kasutada ka silikoonbaasil kreeme, mis tekitavad siidise tunde ja muudavad nahka pehmeks. Käsi võiks kreemitada paar korda päevas ning soovitatavalt pärast käte pesemist ja enne õue minemist.

Kuiv ja tundlik näonahk

Näonaha eest hoolitsemine algab korraliku puhastusega. Kindlasti ei tohiks iseäranis talvekuudel kasutada tavalist seepi, vaid talviseks naha hooldamiseks mõeldud piima, näovett ja kreeme. Väga populaarne mitsellaarvesi sobib näo puhastamiseks ka talvisel ajal, samuti tavalised alkoholivabad näopuhastusvahendid. Mitmekesise valiku kvaliteetsetest toodetest leiab nii poelettidelt kui ka apteegikosmeetika riiulilt. Ideaalsed talvisel perioodil on kreemid, mis sisaldavad kakao-, avakaado- või mandliõli, A-, C- ja E-vitamiini.

Meeles tuleb pidada, et miinuskraadidega peaks näokreem olema väiksema veesisaldusega ja toitvam ning kuna nahk on niigi tundlik, siis tasub eelistada tooteid, mis on parabeeni- ja värvainevaba. Kindlasti tuleks nahka nii puhastada kui ka kreemidega toita kaks korda päevas ning külma kätte minnes kanda näole kaitsekreem. Õhtuti on soovitav kasutada niisutavaid kreeme umbes tund aega enne magama minekut. Hommikul aga kasutada toitvat, niisustavaid naturaalseid õlisid või vitamiine sisaldavaid kreeme pool tundi enne õue minekut.

Pragunenud huuled

Nii nagu käsi, nägu ja ka kogu keha, tuleb ka huuli kreemidega toita ja pakase eest kaitsta. Huulte kaitsmiseks võiks enne õue minekut panna hügieenilist huulepulka või palsamit. Samuti kaitseb pakase eest tavaline huulepulk, mida võiks kombineerida huulepalsamiga.