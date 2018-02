Esialgne statistika näitab, et 2017. aastal suri Eestis alkoholi tarvitamisest põhjustatud haiguste tõttu 419 inimest. 2016. aastal suri samal põhjusel 465 inimest.

Tervise arengu instituudi (TAI) surma põhjuste registri juhataja Gleb Denissovi sõnul on tegemist alles esialgsete andmetega, kõik andmed ei ole veel laekunud. „Võib siiski üsna kindel olla, et suremus alkoholi tarvitamisest põhjustatud haigusesse oli mullu väiksem kui aasta varem,“ kinnitas Denissov. Lõplik statistika selgub märtsikuu lõpus.

TAI direktori Annika Veimeri sõnul on alkoholi tarbimine Eestis kolmandat aastat langustrendis ja see on hakanud kajastuma ka alkoholi põhjustatud suremuse vähenemises.