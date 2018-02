Ja siis tuli ema! Ta võttis lapsel noa käest. Laps nuttis ja jonnis, trampis jalgu ja viskas karjudes pikali. Ema ei andnud nuga talle tagasi, püüdis selgitada, et laps võib sellega ennast vigastada. Mis võib... laps oli sama noa ennegi kätte saanud ja endale korduvalt sisse lõiganud. Laps jonnis ja röökis, jooksis lausa õue, et ka kõik teised näeksid, kui ülekohtuselt ema temaga käitunud on. Võttis ilusa pussnoa tema käest ära! Väidab, et see on terav. Las olla terav, see on ju äge!